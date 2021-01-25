ЮНЕСКО призывает сделать образование одним из приоритетов при восстановлении после пандемии

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Сфера образования должна получать больше внимания и инвестиций при восстановлении сообществ после пандемии коронавируса, однако пока наблюдается тенденция к сокращению финансирования. Об этом говорится в опубликованном сегодня заявлении генерального директора Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) Одре Азуле, сообщает ТАСС.

«Сегодня, в Международный день образования, я призываю страны и партнеров сделать образование приоритетным как всеобщее благо, как часть восстановления, — сказала Одре Азуле. — Нам нужен план поддержки с достаточным объемом финансирования для безопасного открытия школ, ориентированный на наиболее обездоленные слои населения и позволяющий вернуть образование в нужное русло для поколения COVID-19».

В организации подчеркивают, что образование стоит далеко не на первом месте в списке на восстановление. По их прогнозам, этот сектор получит лишь 0,78% от общего объема помощи в мире. Кроме того, из-за пандемии финансовая поддержка образования сократилась на 12%. Первоначальные вложения в программы по восстановлению сократят в дальнейшем на три четверти затраты, необходимые для устранения ущерба, нанесенного COVID-19.