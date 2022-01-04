ЮНИСЕФ предупреждает об участившихся нарушениях прав детей во всем мире

ЮНИСЕФ также сообщает, что государствами с наибольшим количеством случаев сексуального насилия в отношении детей были Конго, Сомали и Центральноафриканская Республика. Афганистан, Йемен, Сирия и Эфиопия – одни из стран, где несовершеннолетние продолжают умирать и страдать.

ЮНИСЕФ предупредил о разрушительной цене, которую платят тысячи детей из-за вооруженных конфликтов, межобщинного насилия и отсутствия безопасности.

Так как данные за 2021 год собраны не в полном объеме, Генриетта Фор отметила, что в 2020 году было совершено 26 400 серьезных нарушений в отношении детей.

По данным ЮНИСЕФ, за последние 16 лет было зарегистрировано 266 тыс. случаев серьезных нарушений прав детей во время более чем 30 конфликтов в различных регионах мира, но фактические цифры могут быть намного выше.

Например, Афганистан – это страна с самым высоким числом детских смертей в конфликтах с 2005 года: 28 500 человек. Ближний Восток и Северная Африка были регионами с наибольшим количеством нападений на школы и больницы.

В Йемене не менее 10 тыс детей погибли и получили ранения с начала вооруженных столкновений в 2015 году, что эквивалентно четырем детским жизням в день.

Нарушения прав детей были выявлены и в Камеруне, Колумбии, Ливии, Мозамбике, на Филиппинах.

По данным ЮНИСЕФ, в прошлом году в результате использования взрывчатых веществ в ходе военных действий погибло и было ранено в общей сложности 3900 детей.

Еще одна проблема, на которую указывает ЮНИСЕФ, это вербовка детей для участия в боевых действиях, особенно в африканских странах, таких как Сомали и Демократическая Республика Конго.

Таким образом, ЮНИСЕФ призывает все стороны конфликта выполнять планы действий и конкретные меры по защите детей и предотвращению серьезных нарушений их прав.