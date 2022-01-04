ЮНИСЕФ предупреждает об участившихся нарушениях прав детей во всем мире

Меньше половины сторон, вовлеченных в конфликты в мире, взяли на себя обязательство по защите детей.
Как сообщает АЗЕРТАДЖ, об этом в своем докладе отмечает исполнительный директор ЮНИСЕФ Генриетта Фор, которая подчеркнула, что 2021 год ознаменовался серьезными нарушениями прав несовершеннолетних.
По данным ЮНИСЕФ, Сомали была страной с наибольшим количеством похищений несовершеннолетних, за ней следуют Демократическая Республика Конго и бассейн озера Чад (регион, включающий Чад, Нигерию, Камерун и Нигер).
ЮНИСЕФ также сообщает, что государствами с наибольшим количеством случаев сексуального насилия в отношении детей были Конго, Сомали и Центральноафриканская Республика. Афганистан, Йемен, Сирия и Эфиопия – одни из стран, где несовершеннолетние продолжают умирать и страдать.
ЮНИСЕФ предупредил о разрушительной цене, которую платят тысячи детей из-за вооруженных конфликтов, межобщинного насилия и отсутствия безопасности.
Так как данные за 2021 год собраны не в полном объеме, Генриетта Фор отметила, что в 2020 году было совершено 26 400 серьезных нарушений в отношении детей.
По данным ЮНИСЕФ, за последние 16 лет было зарегистрировано 266 тыс. случаев серьезных нарушений прав детей во время более чем 30 конфликтов в различных регионах мира, но фактические цифры могут быть намного выше.
Например, Афганистан – это страна с самым высоким числом детских смертей в конфликтах с 2005 года: 28 500 человек. Ближний Восток и Северная Африка были регионами с наибольшим количеством нападений на школы и больницы.
В Йемене не менее 10 тыс детей погибли и получили ранения с начала вооруженных столкновений в 2015 году, что эквивалентно четырем детским жизням в день.
Нарушения прав детей были выявлены и в Камеруне, Колумбии, Ливии, Мозамбике, на Филиппинах.
По данным ЮНИСЕФ, в прошлом году в результате использования взрывчатых веществ в ходе военных действий погибло и было ранено в общей сложности 3900 детей.
Еще одна проблема, на которую указывает ЮНИСЕФ, это вербовка детей для участия в боевых действиях, особенно в африканских странах, таких как Сомали и Демократическая Республика Конго.
Таким образом, ЮНИСЕФ призывает все стороны конфликта выполнять планы действий и конкретные меры по защите детей и предотвращению серьезных нарушений их прав.