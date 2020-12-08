Юные футболисты из Литвы, Латвии и Эстонии приняли участие в установлении нового рекорда Гиннесса

Участники из более 100 стран повторяли разминку, трюки, делились друг с другом своими достижениями онлайн. Всего официально было зафиксировано 1009 участников мастер-класса. В числе соавторов мирового рекорда вошли: обладатель Кубка мира Роберто Карлос, шестикратная чемпионка мира по футбольному фристайлу Мелоди Донше, двукратный чемпион мира по футбольному фристайлу Антон Павлинов, чемпион Франции по фристайлу Андреас Цеткович, а также десятки мастеров футбольных трюков и всемирно-известных фристайлеров из разных стран.

В прошлом году программа «Футбол для дружбы» уже становилась обладателем мирового рекорда Гиннесса за проведение самой многонациональной футбольной тренировки на планете.

Программа «Футбол для дружбы» реализуется с 2013 года. Глобальным оператором проекта выступает коммуникационная Группа АГТ. Программа охватывает более 6 миллионов человек в 211 странах и регионах мира.

Справка о программе

Международная детская социальная программа «Футбол для дружбы» реализуется с 2013 года. За прошедшие семь сезонов программа охватила 211 стран и регионов, объединила более 6 тысяч участников и приобрела свыше 5 миллионов сторонников.

Участники программы – Юные футболисты и Юные журналисты – мальчики и девочки 12 лет, в том числе с инвалидностью. Представляя разные страны и культуры, Юные футболисты объединяются в смешанные сборные и своим примером показывают, что национальность, пол и физические возможности не являются барьером для игры в одной команде. Юные журналисты освещают события программы в Международном детском пресс-центре. Все участники получают статус Юных послов и по возвращению домой продолжают делиться опытом, полученным на «Футболе для дружбы» и продвигать общечеловеческие ценности — дружбу, равенство, справедливость, здоровье, мир, преданность, победу, традиции и честь.

«Футбол для дружбы» поддерживают УЕФА, ФИФА, футбольные федерации и ведущие футбольные клубы мира, международные благотворительные фонды, знаменитые спортсмены, политики, деятели искусства. Проект удостоен множества международных и национальных наград в области социальной ответственности, спорта и коммуникаций, включая мировой рекорд за самую многонациональную футбольную тренировку в истории.

В 2020 году «Футбол для дружбы» пройдет в онлайн-формате. Специальная цифровая платформа объединит более 10 тысяч игроков всех возрастов и станет базой для международных детских соревнований, а также игровой площадкой, где любой желающий сможет потренироваться, объединиться в смешанные международные сборные и сыграть в любимую игру в формате «Футбола для дружбы» не выходя из дома.