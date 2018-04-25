За два дня в Испанию на лодках приплыли 876 нелегалов

Почти 1400 нелегальных мигрантов прибыли в Испанию за минувшую неделю. При этом только за 48 часов на испанских берегах высадились 876 нелегалов: 427 в субботу и 439 в воскресенье. Основную часть мигрантов приняли на себя Канарские острова. Гораздо меньше — Мурсия, Валенсия и Балеарские острова.

Например, вечером у берегов Майорки Гражданская гвардия наткнулась на три лодки, в которых находились 18 человек. А Красный Крест сообщил о лодке с шестью нелегалами возле популярного курорта Бенидорм. У канарских берегов морская спасательная служба перехватила сразу пять лодок, перевозивших 200 человек.

С начала этого года наблюдается устойчивый рост нелегальных мигрантов в районе Канарских островов. Местные власти возмущены бездействием Евросоюза и требуют от Брюсселя помощи, напоминая, что они тоже часть Европы.