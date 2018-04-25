Армия поможет Национальному центру общественного здоровья

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Вооруженные силы (ВС) Литвы выделит военнослужащих в помощь Национальному центру общественного здоровья (НЦОЗ) для борьбы с распространением коронавируса.

Об этом в среду договорились по телефону президент Гитанас Науседа и главнокомандующий ВС Вальдемарас Рупшис, подтвердил BNS пресс-атташе главнокомандующего Томас Балкус.

«Армия Литвы по закону обязана помогать гражданским учреждениям, когда они сами не справляются с ситуацией или не располагают необходимыми для этого мощностями. Я подтвердил президенту, что мы готовы и предоставим нужное число военнослужащих в помощь НЦОЗ», — приведены в сообщении слова В. Рупшиса.