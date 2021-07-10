За год индекс промышленных цен, среди стран Балтии, наиболее значительно вырос в Литве

Индекс промышленных цен за год вырос во всех трех Балтийских государствах. Наиболее значительно цены выросли в Литве, менее – у латвийских и эстонских производителей.
По данным национальных статистических служб, по сравнению с маем прошлого года литовские промышленные производители повысили цена на 11,9%, латвийские – на 8,3%, эстонские – на 8,4%.
За месяц (с мая по сравнению с апрелем) проданная литовской промышленностью продукция подорожала на 1,1%, латвийскими –на 2,1%, эстонскими – на 1,6%.
Между тем, за вычетом нефтепродуктов, которые производятся только в Литве, индекс цен литовских производителей за месяц и за год вырос ниже, чем в других странах – соответственно на 0,5% и на 3,9%.