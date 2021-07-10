Франциск хочет делать вино

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Папа Франциск занимается производством вина в Ватикане и рассчитывает получить готовые к употреблению бутылки в 2026 году. Как рассказал советник Франциска по виноделию, знаменитый итальянский винокур Риккардо Котарелла, Ватикан поручил ему высадить два гектара виноградных лоз в Кастель-Гандолфо, что недалеко от Рима, давней летней резиденции лидеров Католической церкви.

«Я ещё не встречался с Папой, но знаю, что проект курирует он», – сказал 72-летний Котарелла. Первый урожай винограда запланирован на 2023 год, а «Папское вино» будет готово к употреблению ещё через три года, пояснил Котарелла. По его словам, из папского винограда изготовят около 20 000 бутылок. При этом Риккардо Котарелла не думает, что вино будет использовано для коммерческого использования. Скорее всего, «урожай» вина будет предназначен для самой церкви – что не в последнюю очередь связано с тем, что вино играет важную роль в христианстве.