Доходы почтового сектора в Литве за год выросли на 56% до 70 млн евро

Nuotrauka BFL/ Andrius Ufartas

В первом квартале этого года выручка почтового сектора Литвы составила 69,98 млн евро – на 55,9% больше, чем за тот же период прошло года, сообщила Службы регулирования связи (СРС).

По данным службы, такой значительный рост был обусловлен повышением объемов почтовых отправлений в связи с пандемией, как бизнес, так и население активно пользуются услугами электронной торговли, почтовых услуг.