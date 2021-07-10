Доходы почтового сектора в Литве за год выросли на 56% до 70 млн евро

В первом квартале этого года выручка почтового сектора Литвы составила 69,98 млн евро – на 55,9% больше, чем за тот же период прошло года, сообщила Службы регулирования связи (СРС).
По данным службы, такой значительный рост был обусловлен повышением объемов почтовых отправлений в связи с пандемией, как бизнес, так и население активно пользуются услугами электронной торговли, почтовых услуг.
По показателю доходов основную долю на рынке заняли государственное почтовое предприятие Lietuvos pastas – 27,9%, компании DPD Lietuva – 23,8% и Venipak Lietuva – 14,5%.
По сообщению СРС, влияние на рост доходов рынка почтовых и курьерских услуг в первом квартале, по сравнению с тем же периодом прошлого года, оказало увеличение поступлений от доставки корреспонденции (на 5,2% до 14,5 млн евро), а выручка полученная от доставки почтовых услуг, за год выросла на 81,7% до 54,24 млн евро и составила 77,5% выручки всех почтовых услуг.
В январе-марте в целом было доставлено 26,64 млн единиц посылок – на 37% больше, чем за тот же период прошлого года, объемы корреспонденции выросли на 3,4 % до 13,56 млн единиц, количество почтовых отправлений выросло на 106,6% до 13,08 млн единиц.