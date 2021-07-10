Telia: быстро восстанавливается использование роуминга

«Только в июне в странах ЕС были использованы 118 терабайтов мобильных данных, что свидетельствует, что потребление интернета за границей возвращается на уровень, который был до пандемии», – отметил в пресс-релизе глава Telia по вопросам частных клиентов Нортаутас Луопас.

«В июне прошлого года, во время первого карантина наши клиенты в странах ЕС использовали 84 терабайт данных, а в 2019 году этот показатель достигал 122 терабайта», – сказал он.

Между тем, иностранные туристы в Литве использовали 136 терабайт данных – на 55% больше, чем в прошлом году и больше, чем в 2019 году.

Telia отмечает и расширение круга стран, в которые ездят литовские жители – в июне прошлого года жители Литвы подключались к сетям зарубежных операторов в 99 странах, а в этом году – в 109. Этот показатель также почти вернулся на уровень 2019 года (111 стран).

Больше всего данных мобильного интернета среди стран ЕС клиенты Telia использовали в Германии, активно использовали в Швеции, Польше, Франции, между тем использование сократилось в Соединенном Королевстве, покинувшем ЕС.