Берлин испытывает нашествие… енотов

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, теперь они стали не только наведываться в Берлин, но и не собираются уступать этот город двуногим соседям. В немецкой столице завелись аж целые банды: мохнатые и нескучные, но в то же время довольно милые и дружелюбные.

Из-за возросшего количества этих зверюшек в этом году в Берлине был запущен пилотный проект «Консультация по енотам на месте». Волонтеры посещают домовладельцев, у которых возникли проблемы с «мохнатыми надоедами». Хотя, какие могут быть проблемы с ними. Ну заходят в гости, ну копаются в мусоре. Ну и что? Можно и убрать утром. Но разве все люди одинаковые?!

Пугаться их в любом случае не стоит. Они безвредные, хоть и любят рыться в мусорных баках в поисках пропитания и разбросать всё вокруг. Еноты настолько прочно обосновались в неродной для них Германии, что теперь их приходится отгонять от жилья. И хотя эти животные – часть природы, в городских кварталах енотов значительно больше, чем в районах, близких к природе. Всё дело в том, что в городе им проще найти кормовую базу и укромные места. Ситуация такова, что численность енотов в Берлине должна быть снижена, потому что они начинают представлять опасность для других видов животных.

Чтобы избавить свой дворик от визита этих мохнатиков, необходимо в первую очередь не мусорить. И не только во дворе, но и в парках и лесах, а также оградить свой дом и сад от их проникновения. Ведь еноты всеядны, и в еде ничем не брезгуют.

А еще можно не выкидывать неупотреблённую еду в мусор, а оставлять их в миске во дворе. К утру содержимое ее исчезнет, да и резона искать еду в мусорных баках сытым енотам уже не будет.