Литва думает развивать ветропарки в море вместе с Польшей и Латвией – Д. Крейвис

«Попытаемся совместно развивать ветропарки и с латвийскими коллегами. Мы можем построить ветроэлектростанции мощностью до 3,5 гигаватт. Так называемые кроссборды, трансграничные проекты могут получить помощь Евросоюза (ЕС)», — сказал BNS министр энергетики.

По его словам, ранее подобные обсуждения начались и с представителями правительства Польши. Министр говорит, это будут отдельные двусторонние проекты.

«Мы планируем другой проект с поляками. Энергетика ветра требует инвестиций в стабильность сети, балансировочные мощности. Конкурс по первому парку в территориальных водах Литвы в Балтийском море будет объявлен в 2024 году, в 2025 году будет объявлен второй и, наверное, так мы будем двигаться вперед, будем смотреть, с какой страной мы могли бы совместно развивать», — рассказал Д. Крейвис.

Вице-министр энергетики Дайва Гарбаляускайте говорила, что, как показывают исследования, во всем Балтийском море есть потенциал развития парков ветроустановок в 93 гигаватта, из них 3,4 гигаватта — в части Литвы.

Литва намерена строить в Балтийском море парк ветроустановок мощностью 700 мегаватт, который будет вырабатывать до 3 тераватт-часов электроэнергии — это будет удовлетворять до четверти ее потребности, проект создаст более 1,3 тыс. рабочих мест.

У Литвы пока нет парков ветрогенераторов в море.