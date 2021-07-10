Цены на продовольствие упали впервые за год – ООН

Падение цен в ФАО объяснили, тем, что подешевели растительные масла, зерновые и молочная продукция. Снижение этих цен перекрыло подорожание мяса и сахара.

Индекс цен на растительные масла снизился на 9,8%, достигнув четырехмесячного минимума.

Индекс цен на зерновые снизился к маю на 2,6%, но превышает показатель июня 2020 года на 33,8%. Кукуруза подешевела на 5% вслед за снижением котировок в Аргентине с появлением нового урожая, объемы которого оказались больше, чем ожидалось.

Международные цены на пшеницу в июне уменьшились незначительно – на 0,8%. Этому способствовал благоприятный общемировой прогноз, а также улучшение видов на урожай во многих ключевых странах-производителях. Эти факторы нивелировали тенденцию к повышению цен, обусловленную засушливой погодой в Северной Америке, поясняется в сообщении.

Индекс цен на молочную продукцию уменьшился на 1%, сильнее всего подешевело сливочное масло, что в ФАО объяснили резким сокращением мирового импортного спроса и незначительным увеличением запасов, особенно в Европе.

Индекс цен на сахар продолжает расти третий месяц подряд, увеличившись на 0,9% по сравнению с майским показателем и достигнув нового многолетнего максимума. Рост цен был вызван неопределенностью относительно того, каким образом неблагоприятные погодные условия скажутся на объемах урожая в Бразилии, которая является крупнейшим в мире экспортером сахара, поясняет ФАО.

Индекс цен на мясо в июне вырос на 2,1%, и эта тенденция сохраняется девятый месяц подряд. При этом по сравнению с соответствующим периодом прошлого года индекс поднялся на 15,6%, но он все еще на 8% ниже максимального уровня, который был достигнут в августе 2014 года.

Также в ФАО заявили, что во внешней продовольственной помощи нуждаются 45 стран, преимущественно в Африке.

Индекс продовольственных цен ФАО – это средневзвешенный показатель, отслеживающий динамику международных цен на пять основных продовольственных товарных групп.

Ранее сообщалось, что мировые цены на продовольствие достигли рекордного уровня почти за семь лет. Больше всего подорожали зерновые, растительные масла и сахар.