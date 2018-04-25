За квартал производство электроэнергии в Литве выросло на 19%, но импорт сократился

Nuotrauka BFL/ Kęstutis Vanagas

В третьем квартале этого года в Литве было произведено 1373 гигаватт-часов электроэнергии – на 19% больше, чем во втором квартале и на 55% больше, чем за тот же период прошлого года. Между тем, импорт, особенно из России и Беларуси, сократился.

В июле-сентябре рост местного производства в основном был обусловлен увеличением генерации на тепловых электростанциях – на них в третьем квартале было произведено в четыре раза больше электроэнергии, чем за тот же период прошлого года, сообщил оператор системной передачи электроэнергии Litgrid.

По сообщению директор департамента управления системой Litgrid Гедрюса Радвилы, тепловые электростанции, прежде всего, ТЭС Lietuvos elektrine в Электренай, произвели значительно больше электроэнергии благодаря низким ценам на газ.