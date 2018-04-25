Суд ЕС признал каннабидиол ненаркотическим средством

Фото pixabay.com

Cуд Евросоюза решил, что каннабидиол (CBD), содержащийся в цветках каннабиса, не является наркотиком. Об этом сообщает Politico.

Вердикт был вынесен по французскому иску против чешской компании, которая продавала CBD, выделенный из всего растения каннабиса, для использования в картриджах для электронных сигарет. Во Франции разрешено извлечение только из семян каннабиса и клетчатки, а не всего растения.

Согласно решению суда, закон был ненужным ограничением свободного передвижения товаров, поскольку вещество не представляет угрозы для здоровья человека.