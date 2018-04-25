Суд ЕС признал каннабидиол ненаркотическим средством

Cуд Евросоюза решил, что каннабидиол (CBD), содержащийся в цветках каннабиса, не является наркотиком. Об этом сообщает Politico.
Вердикт был вынесен по французскому иску против чешской компании, которая продавала CBD, выделенный из всего растения каннабиса, для использования в картриджах для электронных сигарет. Во Франции разрешено извлечение только из семян каннабиса и клетчатки, а не всего растения.
Согласно решению суда, закон был ненужным ограничением свободного передвижения товаров, поскольку вещество не представляет угрозы для здоровья человека.
«Решение о запрете сбыта CBD, которое действительно представляет собой наиболее ограничительное препятствие для торговли продуктами, законно производимыми и продаваемыми в других государствах-членах, может быть принято только в том случае, если этот риск представляется достаточно установленным», — сказано в заявлении суда.
Такое решение суда является неудачей для тех стран ЕС, которые принимают жесткие меры в отношении продуктов с CBD, утверждая, что они вредны для здоровья людей.
Отметим, что CBD не обладает психоактивным эффектом. Психоактивный эффект эйфории имеет только один каннабиноид — тетрагидроканнабинол.korrespondent.net