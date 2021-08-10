За минувшие сутки из Беларуси не прошел ни один мигрант, возвращено – почти 100

За минувшие сутки в страну из Беларуси не прошел ни один мигрант, литовские пограничники вернули в Беларусь почти100 человек, которые пытались незаконно пересечь государственную границу в неразрешенных местах, показали данные Департамента статистики и Службы охраны госграницы (СОГГ).
Мигранты с Литву не попадают четвертые сутки подряд.
Возвращение проходит в Игналинском, Швенчёнском, Вильнюсском, Варенском, Шальчининкском районах и Друскининкайском самоуправлении.
Пограничники сообщили, что со стороны Беларуси несколько раз фиксировали полеты вертолета, усиление белорусских погранвойск, слышали несколько выстрелов в глубине соседней страны.
СОГГ заявила, что был использован вертолет в целях обзора территорий.
По данным службы, патрули, возвращающие мигрантов, использовали и звуковые сообщения на разных языках, которые предупреждают потенциальных нарушителей границы о том, что запрещается прибывать в Литву в недопустимых местах.
В минувшие сутки на границе не применялось служебное оружие, спецсредства или физическое насилие.
Патрулирование и далее осуществляется в усиленном режиме. Пограничники Литвы постоянно сотрудничают с пограничниками Польши и Латвии.
По информации СОГГ, поток нелегальной миграции сместился на север — за минувшие сутки в Латвии задержано почти полторы сотни человек. В Польше — чуть больше 50.
В этом году границу Литвы с Беларусью незаконно пересекли более 4 тыс. незаконных мигрантов. Большинство из них – иракцы.
Должностные лица Литвы называют выросшие потоки незаконной миграции гибридной агрессией белорусского режима. Из-за этого в стране объявлена экстремальная ситуация. Также принято решение разворачивать лиц, пытающихся незаконно пытающихся пересечь границу, и это заметно уменьшило потоки мигрантов.