За минувшие сутки в Литву пограничники не впустили 281 нелегала — СОГГЛ

Nuotrauka BFL/ Žygimantas Gedvila

За минувшие сутки литовские пограничники не пропустили в Литву из Беларуси 281 нелегального мигранта, пытавшегося попасть в страну в неразрешенном месте, сообщила в среду Служба охраны госграницы Литвы (СОГГЛ).

Лиц, впущенных в страну по гуманитарным причинам во вторник не было.

По сообщению СОГГЛ, это количество иностранцев – 281 – вторая по величине цифра со 2 августа этого года, когда пограничникам было разрешено разворачивать мигрантов. Большее их число было только 4 августа – 321.

Во вторник вечером на белорусской стороне, у Дускининкского района Литвы, были слышны 20 отдельных выстрелов. За минувшие сутки литовскими пограничниками и помогающими им представителями вооруженных сил Литвы не применялось служебное оружие. Контроль границы на литовской стороне осуществляется в усиленном режиме.

При проверке документов пассажиров маршрутного автобуса Минск-Вильнюс был обнаружен фальшивый вид на жительство в Германии у гражданки Ирака. Кроме того в ее паспорте были фальшивые печати о въезде и выезде из Бельгии и Германии. Иностранку не впустили в Литву, она вернулась в Беларусь.

С начала августа, когда пограничники получили право не впускать иностранцев, переходящих границу с Беларусью в запрещенных местах, в Литву их не было впущено 6298.