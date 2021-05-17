За полдня в системе для вакцинации в Литве зарегистрировались 16 тыс. человек

Фото BFL/ Irmantas Gelūnas.

Невзирая на загруженность, за половину дня в системе всеобщей вакцинации от COVID-19 в Литве зарегистрировались 16 тыс. человек.

«Электронным способом к двум часам на вакцину зарегистрировались 16 тыс. жителей», – сообщил в понедельник на пресс-конференции советник министра здравоохранения Аста Рюкене.

Она отметила, что система не работала в перерыве с 8 до 10 часов, причины неполадок устранены.

«Регистрация без перебоев идет с 10 часов. Неполадки возникли из-за пропускной возможности данных, в отношении которых применялись определенные фильтры. Коротко говоря, образовалась пробка – точно такая же, как и на улице, ведущей к скоростной дороге», – сказала советник министра.

По словам специалиста, наиболее активно люди регистрировались с 11 до 12 часов.

На этой неделе в стране начнется всеобщая прививка жителей старше 45 лет. В некоторых самоуправлениях эту возрастную группу начали прививать еще раньше.

Желающие зарегистрироваться на прививку от COVID-19 должны подтвердить свою личность через электронные средства.

Если возникают вопросы по регистрации, министерство советует посмотреть видеозапись, находящуюся на портале koronastop.lt. В ней также отмечается, что, если не будет возможности зарегистрироваться электронным способом, то это можно сделать по телефонному номеру 1808.