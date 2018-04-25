За полтора года в экономику Литвы будет инвестировано 6,3 млрд. евро

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В экономику Литвы за полтора года после коронаризиса будет инвестировано 6,3 млрд евро – на 1,8 млрд евро больше, чем планировалось ранее, сообщил министр финансов Вилюс Шапока.

«В целом планируются инвестиции в течение полутора лет, то есть с 1 июля этого года, 6,3 млрд евро. Запланированные ранее инвестиции достигали 4,5 млрд евро, дополнительно было выделено 1,8 млрд евро. Это новые средства, как из госбюджета, так и средства Евросоюза», – заявил во вторник глава Минфина на пресс-конференции в правительстве.

«Важно посмотреть, какую отдачу это принесет Литве. Один инвестированный евро из этих 6,3 млрд евро принесет отдачу почти в два евро», – добавил он.