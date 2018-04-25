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За сутки подтвержден 21 новый случай коронавируса, общее число – 2330

Фото pixabay.com

За минувшие сутки в Литве подтвержден 21 новый случай заражения коронавирусом, общее число составило 2330, сообщили в четверг BNS в Минздраве.

В данный момент коронавирусом больны 547 человек, 1689 человек выздоровели.

От коронавируса скончался 81 человек. Еще 13 заразившихся умерли по другим причинам.

С 1 июня в Литве было зарегистрировано 143 завозных случаев.

В самоизоляции сейчас находится 3213 человек.

За сутки в лаборатории проверено 4227 проб на коронавирус, общее число сделанных тестов в стране составляет 565 тыс. 782.

Информация ЛК по сообщению BNS

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