За сутки подтвержден 21 новый случай коронавируса, общее число – 2330

Фото pixabay.com

За минувшие сутки в Литве подтвержден 21 новый случай заражения коронавирусом, общее число составило 2330, сообщили в четверг BNS в Минздраве.

В данный момент коронавирусом больны 547 человек, 1689 человек выздоровели.

От коронавируса скончался 81 человек. Еще 13 заразившихся умерли по другим причинам.

С 1 июня в Литве было зарегистрировано 143 завозных случаев.

В самоизоляции сейчас находится 3213 человек.

За сутки в лаборатории проверено 4227 проб на коронавирус, общее число сделанных тестов в стране составляет 565 тыс. 782.

Информация ЛК по сообщению BNS