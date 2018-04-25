За сутки подтверждено 15 новых случаев коронавируса, общее число – 1562

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За сутки в Литве подтверждено 18 новых случаев коронавируса, общее их число достигло 1562, сообщил во вторник Минздрав.

COVID-19 все еще болен 471 человек, выздоровело 1025 человек.

От коронавируса умерло 60 человек, еще шесть заразившихся умерли по другим причинам.

В понедельник в Литве проверено 6496 проб на коронавирус, общее число проверенных проб составляет 237,6 тыс.

Во вторник из-за технических неполадок новая информация о результатах проверок за минувшие сутки обнародована лишь ближе к вечеру, а не утром, как обычно.

Советник министра здравоохранения Лина Бушинскайте информировала BNS, что технические неполадки возникли после обновления информационной системы.