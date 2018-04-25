За сутки подтверждено 413 новых случаев COVID-19, скончались еще пять человек

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За минувшие сутки в Литве был подтверждено 413 новых случаев заражения коронавирусом, скончались еще пять человек, сообщило Министерство здравоохранения во вторник.

По иным причинам скончался один зараженный.

В целом с началом распространения вируса в Литве заразились 11 тыс. 362 человека, продолжают болеть 6844, выздоровели 4329.

За минувшие сутки в Литве были зарегистрированы пять новых смертей от COVID-19, общее их количество сейчас составляет 141, сообщил во вторник Национальный центр общественного здоровья.

Первый смертельный случай зарегистрирован в Каунасском округе, скончался пациент с хроническими заболеваниями старше 80-ти лет. Коронавирус был подтвержден у этого человека 25 октября.

Второй случай зарегистрирован в Мариямпольском округе у человека старше 50-ти лет, у которого коронавирус был выявлен 22 октября.

Третий смертельный исход зарегистрирован в Клайпедском округе, где также скончался человек старше 50 лет, имевший хронические заболевания. Коронавирус у него был подтвержден 19 октября.

В Шяуляйском округе скончался житель старше 60-ти лет, с хроническими заболеваниями, коронавирус был подтверждён ему 14 октября.

Пятый смертельный случай зарегистрирована в Таурагском округе. Скончался мужчина старше 60-ти лет, имевший хронические заболевания. COVID-19 выявлен у него 16 октября.

В Шяуляйском же округе подтвержден один смертельный исход зараженного коронавирусом, но он умер по иным причинам. В целом с начала эпидемии в Литве таких случаев было 48.

В изоляции сейчас находятся 27 тыс. 714 человек.

С 1 июня в Литве зарегистрирована 391 привозной случай.

За минувшие сутки было взято 9390 проб по подозрениям на коронавирус. В целом в Литве выполнено 964 тыс. 352 теста.