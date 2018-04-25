«Аграрии» в новом сейме видят себя как защитников традиционных ценностей

Nuotrauka BFL/ Irmantas Gelūnas

Литовский союз «крестьян» и «зеленых» (ЛСКЗ) в новом сейме видит свою роль как защиту традиционных ценностей.

«От нас всех теперь очень многое будет зависеть, так как (нужно) будет отстаивать эти традиционные ценности. Имеется в виду узаконивание наркотиков и так далее, то есть то, чего мы точно не допустим, уверены, что президент наложит вето», — сказал после встречи с президентом Гитанасом Науседой в понедельник глава ЛСКЗ Рамунас Карбаускис.

Лидер «аграриев» сказал, что президент «высказался за традиционные ценности еще на выборах и никогда позицию не менял», — сказал Р. Карбаускис.

По словам лидера ЛСКЗ, на выборы партия шла с задачей или формировать правящую коалицию, или стать сильной оппозицией, и последняя цель достигнута.

По данным Главной избирательной комиссии, «аграрии» в новом сейме получили 32 мандата.

По сравнению с 2016 годом «аграрии» победили на тех выборах, получили 54 мандата и сформировали правительство.

Нынешние выборы выиграли консерваторы, которые были в оппозиции последние восемь лет и которые теперь намерены сформировать правительство вместе с либеральными партиями — Либеральным движением Партией свободы.