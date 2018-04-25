В мире собрали семь миллионов долларов в помощь бастующим белорусам

.Nuotrauka BFL/ Paulius Peleckis

Глава оппозиции Беларуси Светлана Тихановская заявила, что иностранные фонды помощи бастующим жителям Белоруссии, уже собрали более $7 млн. Об этом она сказала в эфире оппозиционного канала Страна для жизни.

«Мы наблюдаем солидарность в мире. Запущена акция Мы работаем, чтобы вы бастовали. Люди перечисляют свои дневные заработки в фонды помощи людям, которые бастуют, и, по моим данным, они уже собрали более $7 млн», — сказала Тихановская.

Она также подчеркнула «невероятный уровень солидарности».

«Сегодняшний день — это только начало национальной забастовки, которая, я уверена, будет продолжаться», — подчеркнула оппозиционерка, комментируя начало масштабных забастовок в стране по истечению срока ультиматума Александру Лукашенко.

Как сообщалось, по словам Тихановской, работники государственных заводов и предприятий, транспортники и шахтеры, преподаватели и студенты с самого утра начали бастовать.

А в ЕС заявили, что готовят новые санкции против Лукашенко из-за отсутствия диалога властей с оппозицией.