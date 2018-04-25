В Париже после карантина увеличилось число преступлений

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В столице Франции резко увеличился уровень преступности в июле августе и сентябре — после отмены карантина, введенного из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщила газета Le Parisien со ссылкой на данные парижской полиции.

«Точную оценку ситуации можно будет сделать в январе 2021 года, однако уже сейчас совершенно ясно, что происходит сильный рост преступности», — отметил французский криминолог, профессор Ален Боэр.

Так, по сравнению с показателями за 2019 год, в Париже количество ограблений магазинов, офисов и аптек увеличилось на 60%, при этом невооруженных ограблений людей зафиксировали больше лишь на 2,4%.

В то же время число нападений несовершеннолетних с нанесением увечий жертвам возросло на 22,2% (18,7% в прошлом году).

Как сообщили в полиции, злоумышленники нападают на парижан, поскольку богатых туристов во французской столице все меньше. Кроме того, наверстывая упущенное, преступники действуют более жестоко.

Власти Парижа борются со сложившейся ситуацией. Как заявил главный прокурор города Реми Эйтц, в главной тюрьме столицы количество заключенных увеличилось до 790 человек, тогда как во время карантина их было 595. По его словам, многие преступники являются наркоманами.