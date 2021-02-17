За сутки установлено 376 новых случаев COVID-19, умерло 15 человек

От коронавируса в Литве скончались 3113 человека. Всего с данным заболеванием — прямо или косвенно — связана 6035 смертей.

За минувшие сутки первой дозой вакцины привито 317 человек, второй — 141.

В целом первой дозой вакцины от COVID-19 в Литве привиты 102 тыс. 691 человек, двумя дозами – 55 тыс. 212 человек.

За минувшие сутки были выполнены 4121 молекулярный тест (ПЦР) по подозрениям на коронавирус, в целом с начала пандемии их проведено 2 млн 14 тыс. 824.

Кроме того, за сутки выполнено 55 тестов на антигены. В целом соответственно 27 тыс. 647.

Доля положительных ответов тестов за последние семь дней составила 7,2%.