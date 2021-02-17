За сутки установлено 376 новых случаев COVID-19, умерло 15 человек

За минувшие сутки в Литве подтверждено 376 новых случая коронавируса, от этого заболевания скончались 15 человек, сообщил в среду Департамент статистики.
За последние 14 дней уровень средний показатель заболевания коронавирусной инфекцией на 100 тыс. жителей составил 251,3 случая.
В целом с начала пандемии в Литве зарегистрировано 191 тыс. 821 случай COVID-19.
Статистически выздоровели и живы в настоящее время 176 тыс. 671 человек, декларировано 127 тыс. 320 выздоровевших. Статистически в настоящее время больны 8737 человек, декларированное число больных составляет 58 тыс. 88.
От коронавируса в Литве скончались 3113 человека. Всего с данным заболеванием — прямо или косвенно — связана 6035 смертей.
За минувшие сутки первой дозой вакцины привито 317 человек, второй — 141.
В целом первой дозой вакцины от COVID-19 в Литве привиты 102 тыс. 691 человек, двумя дозами – 55 тыс. 212 человек.
За минувшие сутки были выполнены 4121 молекулярный тест (ПЦР) по подозрениям на коронавирус, в целом с начала пандемии их проведено 2 млн 14 тыс. 824.
Кроме того, за сутки выполнено 55 тестов на антигены. В целом соответственно 27 тыс. 647.
Доля положительных ответов тестов за последние семь дней составила 7,2%.