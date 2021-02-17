В Нидерландах суд отменил комендантский час

Информагентство RT пишет, что в Нидерландах суд признал незаконным введение в стране комендантского часа из-за коронавируса и постановил немедленно его отменить.
Отмечается, что комендантский час был введён в Нидерландах на основании закона, согласно которому кабинет министров имеет право принимать такого рода меры в чрезвычайных ситуациях без дополнительных консультации с палатой представителей и сенатом.
Теперь Окружной суд Гааги вынес решение о том, что комендантский час «не был связан с особой срочностью», поэтому его введение незаконно — мера признана нарушением права на свободу передвижения и неприкосновенность частной жизни.
Напомним, ранее из-за ужесточения противокоронавирусных ограничений в Нидерландах люди вышли на улицы. Демонстрации переросли в массовые беспорядки и столкновения с полицией: протестующие жгли автомобили, громили магазины и рестораны, были арестованы 69 человек. По данным правоохранителей, подобных беспорядков в стране не было более 40 лет.