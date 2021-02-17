В Нидерландах суд отменил комендантский час

Теперь Окружной суд Гааги вынес решение о том, что комендантский час «не был связан с особой срочностью», поэтому его введение незаконно — мера признана нарушением права на свободу передвижения и неприкосновенность частной жизни.

Напомним, ранее из-за ужесточения противокоронавирусных ограничений в Нидерландах люди вышли на улицы. Демонстрации переросли в массовые беспорядки и столкновения с полицией: протестующие жгли автомобили, громили магазины и рестораны, были арестованы 69 человек. По данным правоохранителей, подобных беспорядков в стране не было более 40 лет.