За сутки в Литве выявлено 1056 случаев коронавируса, три человека умерли

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За минувшие сутки в Литве подтверждено 1056 новых случаев заражения COVID-19, от коронавируса умерли три человека, сообщил в понедельник Национальный центр общественного здоровья (НЦОЗ).

От других причин умер один человек.

В целом с начала пандемии в Литве этим вирусом заразились 25 тыс. 755 человек, продолжают болеть 19 тыс. 629 человек, выздоровели 5813 человек.

В общей сложности от COVID-19 в Литве скончались 210 человек, по иным причинам умерли 70 зараженных коронавирусом.

В изоляции сейчас находятся 44 тыс. 688 человек.

С 1 июня в Литве зарегистрировано 430 завозных случаев.

За минувшие сутки проверено 4 тыс. 489 проб на коронавирус. В общей сложности в Литве сделано 1 млн 106 тыс. 660 тестов.

Больше всего новых случаев – в Каунасском уезде

Из 1056 новых случаев заражения 305 установлены в Каунасском округе, 293 — в Вильнюсском, 157 – в Клайпедском, 76 – в Тельшяйском, 75 — в Паневежском, 41 — в Алитусском, 36 — в Шяуляйском, 35 — в Мариямпольском, 26 — в Таурагском, 7 — в Утенском округе.

НЦОЗ информирует, что обстоятельства заражения 28 лиц неизвестны, кроме того, в настоящее время не проверено 579 взятых проб.