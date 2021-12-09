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За сутки в Литву не впущено 65 нелегальных мигрантов – СОГГЛ

Spaudos konferencija prie Lietuvos ir Baltarusijos pasienio

За минувшие сутки литовские пограничники развернули 65 мигрантов, пытавшихся попасть в Литву из Беларуси в запрещенных местах, сообщила Служба охраны госграницы Литвы (СОГГЛ) в четверг.

По гуманитарным причина не было впущено не одного иностранца. 

Около полудня в Лаздийском районе у границы с Беларусью был слышан единичный выстрел. 

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Не впущенные в Литву мигранты рассказали СООГЛ, что к границе их на собственном транспорте доставили белорусские пограничники. 

«Якобы на территории этой страны оборудован лагерь, из которого иностранцев привозят к литовской границе», – говорится в сообщении. 

За минувшие сутки литовскими пограничниками и помогающими им представителями вооруженных сил Литвы не применялось служебное оружие. Контроль границы на литовской стороне осуществляется в усиленном режиме.

С начала августа, когда пограничники получили право не пускать в страну иностранцев из Беларуси в запрещенных местах, в Литву не смогли попасть  7,9 тыс. мигрантов. Многие из низ пытались пересечь границу несколько раз. 

В  этом году в Литву незаконно попало почти 4,2 тыс. незаконных мигрантов, основная их часть пересекла границу до августа.  

Вильнюс обвиняет минский режим в организации потоков мигрантов и называет это гибридной агрессией. 

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