За три дня досрочного голосования во II туре выборов проголосовали 5% избирателей

В четверг в Литве завершается досрочное голосование во втором туре парламентских выборов.

Сегодня также последний день для голосования по принципу drive-in или на мобильных пунктах для голосования, предназначенных для избирателей, находящихся в изоляции.

Во втором туре избираются 68 парламентариев в одномандатных округах, три парламентария уже избраны в 1-м туре. Еще 70 политиков прошли в сейм по партийным спискам.

Досрочно голосовать досрочно можно с 7 часов утра до 20 часов вчера.

Второй тур выборов состоится 25 октября.