Евросоюз подготовил проект реформирования ВОЗ

Евросоюз подготовил пакет предложений по реформированию Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), предполагающий повышение прозрачности механизма сотрудничества со странами-членами. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на проект документа.

В этом документе, подготовленном правительством Германии после обсуждений с другими государствами — членами Евросоюза, излагаются рассчитанные на несколько месяцев планы ЕС по устранению недостатков ВОЗ в области финансирования, управления и юридических полномочий. Текст документа, датированный 19 октября, был составлен на фоне критики в адрес Китая за недостаточную прозрачность предоставленных ВОЗ данных в самом начале пандемии коронавируса нового типа.

Как предполагается, новые меры позволят ВОЗ применять более прозрачный механизм, чтобы отслеживать, как страны — члены организации соблюдают Международные медико-санитарные правила, сообщает ТАСС. Эти меры должны предусматривать быстрый обмен между государствами-членами информацией о чрезвычайных ситуациях в области здравоохранения. Более детального описания требуемых от ВОЗ шагов Reuters не приводит.