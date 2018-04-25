Голосовавший во II туре Гитанас Науседа: выбор был легким

Nuotrauka BFL/ Paulius Peleckis

Президент Литвы Гитанас Науседа, голосовавший досрочного в четверг во втором туре парламентских выборов, отметил, что на сей раз выбор был прост.

«Жизнь становится все проще и проще. В первом туре я же подумал, а сейчас даже не было о чем думать», – сказал он.

Выбирая, за кого голосовать, глава государства сказал, что смотрел на честность и порядочность кандидата.