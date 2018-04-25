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Голосовавший во II туре Гитанас Науседа: выбор был легким

Nuotrauka BFL/ Paulius Peleckis

Президент Литвы Гитанас Науседа, голосовавший досрочного в четверг во втором туре парламентских выборов, отметил, что на сей раз выбор был прост.

«Жизнь становится все проще и проще. В первом туре я же подумал, а сейчас даже не было о чем думать», – сказал он.

Выбирая, за кого голосовать, глава государства сказал, что смотрел на честность и порядочность кандидата. 

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«Прежде всего на то, чтобы этот человек действительно служил Литве, чтобы его честность, порядочность не вызывали сомнений, а в таком случае политические представления, идеологии являются вторичными. Еще я убежден в том, что Литву можно любить и быть и консерватором, и социал-демократом, и либералом, и находясь в другой партии», – заявил Г. Науседа журналистам после голосования. 

Президент и его супруга голосовали в округе Науйои-Вильня, где во втором туре соперничают консерватор Моника Навицкене и кандидат Избирательной акции поляков Литвы -Союза христианских семей Ромуальда Пошевецкая. 

Он призвал людей приходить голосовать, чтобы потом не пришлось критиковать, что это не их власть. 

«Действительно есть из кого выбрать, и действительно мы можем создать Литву. Создать Литву вне зависимости от коалиции другого цвета – будь то левая или правая – я точно не возьмусь прогнозировать. Самое главное, чтобы мы не оставались безразличными», – сказал Г. Науседа.

Сегодня завершается досрочное голосование. 

Второй тур выборов состоится 25 октября. 

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