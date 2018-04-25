НАТО строит космическую базу в Германии

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В Германии будет построен космический командный центр НАТО для противодействия угрозам со стороны России и Китая. Об этом заявил генсек Альянса Йенс Столтенберг, сообщает Politico.

Отмечается, что сам центр будет расположен на авиабазе в Рамштайне.

«Некоторые государства, включая Россию и Китай, разрабатывают антиспутниковые системы, которые могут ослеплять, выводить из строя или сбивать спутники и создавать опасный мусор на орбите. Мы должны расширить наше понимание вызовов в космосе и нашу способность решать их», — подчеркнул Столтенберг.