НАТО строит космическую базу в Германии

В Германии будет построен космический командный центр НАТО для противодействия угрозам со стороны России и Китая. Об этом заявил генсек Альянса Йенс Столтенберг, сообщает Politico.
Отмечается, что сам центр будет расположен на авиабазе в Рамштайне.
«Некоторые государства, включая Россию и Китай, разрабатывают антиспутниковые системы, которые могут ослеплять, выводить из строя или сбивать спутники и создавать опасный мусор на орбите. Мы должны расширить наше понимание вызовов в космосе и нашу способность решать их», — подчеркнул Столтенберг.
По его словам, эта база будет координационным центром для обеспечения космической поддержки операций НАТО, обмена информацией и координации деятельности Альянса.
Напомним, в прошлом году Космос стал пятой сферой проведения операций НАТО.
Ранее Пентагон призвал к агрессивной конкуренции с Россией и Китаем. Отмечалось, что США и союзники должны агрессивно конкурировать с Россией и Китаем во всех частях мира и «готовиться к худшему».korrespondent.net