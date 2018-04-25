В Литве новый рекорд заражений за сутки – 424, скончались 5 человек

Как сообщил Национальной центр общественного здоровья, по одному смертельному случаю от коронавируса зафиксировано в Каунасском и Тельшяйском округах.

Один из скончавшихся в Шяуляйском округе принадлежал возрастной группе 80-89 лет, у него были хронические заболевания. Коронавирус был выявлен у него 16 октября. Еще один житель Шяуляйского округа принадлежал возрастной группе 90-99 лет, у него также были хронические заболевания, вирус у него был выявлен 18 октября.

Третий скончавшийся в этом округе житель принадлежал возрастной группе 70-79 лет, и также имел хронические заболевания. Вирус у него был подтвержден 12 октября.

Скончавшийся в Каунасском округе принадлежал к возрастной группе 60-69 лет. Как и у других у него были сопровождающие заболевания, коронавирус у него был выявлен 5 октября.

Житель Тельшяйского округа, принадлежал возрастной группе 70-79 лет, также имел другие заболевания. Коронавирус выявлен у него 15 октября.

От COVID-19 с начала эпидемии в Литве скончались 125 человек – за последние сутки на пять смертей больше. По иным причинам умерли 38 зараженных.

В больницах Литве госпитализированы 239 пациентов с COVID-19, из них 18 находятся в реанимации, сообщило в четверг Министерство здравоохранения.

По данным ведомства, лечение с кислородными масками применяется 88 пациентам, еще семь находятся на искусственной вентиляции легких.

В изоляции в данный момент находится 31 тыс. 575 человек.

С 1 июня в Литве зарегистрировано 366 привозных случаев.

За минувшие сутки проверено 10 212 проб на коронавирус. В целом в стране сделано 925 тыс. 758 тестов.