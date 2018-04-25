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TOP,Здравоохранение,Новости

В Литве новый рекорд заражений за сутки – 424, скончались 5 человек

Фото pixabay.com

За минувшие сутки в Литве зарегистрирован новый рекорд случаев COVID-19– 424, скончались пять человек, сообщило в четверг Министерство здравоохранения. 

Болезнь в целом была выявлена у 8663 человек, продолжают болеть 4727, выздоровели – 3773.

Трое из пяти новых жертв коронавируса в Литве  – пожилые жители Шяуляйского округа, страдавшие от хронических заболеваний. 

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Как сообщил Национальной центр общественного здоровья, по одному смертельному случаю от коронавируса зафиксировано в Каунасском и Тельшяйском округах. 

Один из скончавшихся в Шяуляйском округе принадлежал возрастной группе 80-89 лет, у него были хронические заболевания. Коронавирус был выявлен у него 16 октября. Еще один житель Шяуляйского округа принадлежал возрастной группе 90-99 лет, у него также были хронические заболевания, вирус у него был выявлен 18 октября. 

Третий скончавшийся в этом округе житель принадлежал возрастной группе 70-79 лет, и также имел хронические заболевания. Вирус у него был подтвержден 12 октября. 

Скончавшийся в Каунасском округе принадлежал к возрастной группе 60-69 лет. Как и у других у него были сопровождающие заболевания, коронавирус у него был выявлен 5 октября. 

Житель Тельшяйского округа, принадлежал возрастной группе 70-79 лет, также имел другие заболевания. Коронавирус выявлен у него 15 октября.  

От  COVID-19 с начала эпидемии в Литве скончались  125 человек – за последние сутки на пять смертей больше. По иным причинам умерли 38 зараженных. 

В больницах Литве госпитализированы 239 пациентов с COVID-19, из них 18 находятся в реанимации, сообщило в четверг Министерство здравоохранения.  

По данным ведомства, лечение с кислородными масками применяется 88 пациентам, еще семь находятся на искусственной вентиляции легких. 

В изоляции в данный момент находится 31 тыс. 575 человек. 

С 1 июня в Литве зарегистрировано 366 привозных случаев.

За минувшие сутки проверено 10 212 проб на коронавирус. В целом в стране сделано 925 тыс. 758 тестов.

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