За угрозы и преследования – уголовная ответственность

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Депутаты Сейма Литвы приняли поправку об уголовной ответственности за преследование физического лица, сообщает пресс-служба литовского Сейма.

По словам председателя парламентского Комитета по вопросам права и правопорядка Стасиса Шедбараса, проблема преследований до сих пор актуальна. В прошлом такие инциденты уже случались, и люди неоднократно обращались с жалобами. Раньше предпринимались попытки найти решение с помощью уголовной ответственности, предусмотренной другими статьями, будь то угрозы или насилие в семье.

На минувшей неделе Сейм закрепил положение, что любой гражданин, кто против явно выраженной воли человека без законных оснований систематически преследует его, если в результате пострадавшее лицо вынуждено сменить место жительства, работу или учебное заведение, если установлено другое негативное влияние на его социальную жизнь или эмоциональное состояние, считается совершившим уголовное преступление, если его вину докажут. Он будет наказан общественными работами, штрафом, ограничением свободы или арестом.

С.Шедбарас сообщил, что преследуемый человек часто сталкивается со звонками, сообщениями днем и ночью, а также слежкой. Из-за этого гражданин может быть вынужден сменить место жительства, работу или учебное заведение.

«Такой информации много, даже в отношении некоторых министров, которые были активны во время пандемии или, скажем, после событий 10 августа, когда в отношении сотрудников правоохранительных органов были предприняты попытки собрать материал о том, кто из полицейских участвовал в них, и речь шла в том числе и о членах их семей, детях», – добавил С. Шедбарас.

Как сообщил информпортал delfi, глава Минздрава Литвы Арунас Дулькис все еще получает письма с угрозами, а его детям неизвестные пишут сообщения, с, мягко говоря, неприятным содержанием. «Мы сначала пытались в семье относиться к этому снисходительно, как к игре. Но со временем это стало все меньше походить на игру, было очевидно, что действия организованные. В связи с некоторыми случаями я уже обратился в полицию. Не трогайте мою семью. Мои дочери получили массу некрасивых сообщений. Я — политик, желающие критиковать меня могут писать мне на рабочий э-мейл, выражать свое недовольство. Но я не позволю трогать мою семью, детей», — сказал он.

Парламентарий также пояснил, что конфликты часто случаются между супругами во время развода.

По словам С.Шедбараса, доказать это, вероятно, будет нелегко, но преследуемому все же придется это сделать.

«Если человека терроризируют таким образом, он должен подумать: может, не стоит удалять сообщения, а записывать угрозы на телефоне, если кто-то видел, когда на улице происходили какие-то незаконные действия. Как я уже сказал, будет нелегко доказать, но одна только возможность воспользоваться этим позволит людям, испытывающим такие чувства, ощутить себя в безопасности, и у правоохранительных органов, конечно же, появляется дополнительная обязанность позаботиться об этом», – разъяснил С.Шедбарас.

«То есть, если человек испытал определенные негативные последствия и это будет доказано правоохранительными органами, к которым он обратится, в этом случае может быть применена уголовная ответственность», – сообщил председатель парламентского Комитета по вопросам права и правопорядка.

Нарушитель будет нести ответственность за преследование в том случае, если поступит жалоба от потерпевшего или заявление от его законного представителя, запрос прокурора или если досудебное расследование начато после обнаружения признаков домашнего насилия.

Внесение изменений в Уголовный кодекс поддержал 101 депутат, трое проголосовали против, 23 воздержались.

По данным Агентства Евросоюза по основным правам, 74% случаев преследования не оказываются в поле зрения правоохранительных органов. Однако в некоторых случаях преследование может осуществляться в качестве подготовки к более серьезному преступлению и поэтому трактуется как особо опасное.

Как разъясняют эксперты, преследование — совокупность систематических действий, таких, как слежка, подкарауливание жертвы, нежелательные звонки, письма, подарки, сообщения, преследование с помощью сети интернет, выведывание информации о личности, использование данных о человеке с целью оказать психологическое воздействие на жертву, причинить дискомфорт, стресс, внушить чувство страха. Уголовно-правовой запрет на преследование действует во многих странах мира, например, в Германии, Польше, США, Великобритании, Канаде, Австралии, Индии и др.

Информация «ЛК», BNS, литовских СМИ