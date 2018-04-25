За жизнь без сигареты

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Среди школьников более трети уже курят электронные сигареты, а среди учащихся с пятого по девятый класс хотя бы раз в жизни пробовал курить практически каждый.

В Сейме призвали Министерство здравоохранения и Министерство образования, науки и спорта разъяснить, какие меры будут предприняты для борьбы с курением среди школьников в Литве, сообщает пресс-служба литовского парламента.

В настоящее время зарегистрированы поправки к закону о контроле над табаком, табачными изделиями и сопутствующими товарами, касающимися изготовления электронных сигарет, лицензирования розничной и оптовой торговли и запрета ароматизаторов.

Информация «ЛК», BNS



