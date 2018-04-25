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Etea Group планирует построить в Паневежисе большой спиртзавод

Фото BFL/ Arūnas Švelna

Итальянская компания Etea Group планирует построить в Паневежисе завод по производству этилового спирта из остаточных материалов переработки пшеницы, пишет деловая газета Verslo zinios.

Капиталовложения составят 24,5 млн евро, будет создано до 25 рабочих мест, прогнозируемый старт работы предприятия – 2021 год. Мощность завода должна составить 32 тыс. тонн в год, а сырьем будут остатки производства крахмала компании Roquette-Amilina.

Фото pixabay.com

Зарегистрированная в Вильнюсе Etea LT намечает производить натуральный зерновой этиловый спирт, предназначенный для производства алкогольных напитков, и абсолютный алкоголь для косметической и фармацевтической промышленности.

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