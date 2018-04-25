В. Андреевас: исправить дефекты Панемунской объездной дороги намечается за год

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Проектировщики некачественно проложенной четыре года назад и пока не использующейся Панемунской объездной дороги на границе с Калининградской областью России подготовили новый проект, как исправить дефекты дороги.

Глава Литовской дирекции автодорог (ЛДА) говорит, что будет нанят новый подрядчик, и работы стоимостью примерно 1 млрд евро предполагается завершить к осени следующего года.

«Проектировщик внес коррективы в проект Панемунской объездной дороги, подготовил новый проект, как укрепить те места дороги, где есть проседания, превышающие допустимые границы», – сказал Виталиюс Андреевас на пресс-конференции в четверг.

Объездную дорогу проектировала компания Kelprojektas.

Поскольку подрядчики работ: латвийская и литовская компании по строительству дорог и мостов Latvijas tilti и Kauno keliai, – не согласились исправлять дефекты за свой счет, ЛДА купит работы заново, а из-за отказа подрядчиков оплатить расходы обратится в суд.

По словам В. Андрееваса, когда будет получено заключение, намечается объявить конкурс подрядчика, который исправит дефекты, а завершить работы предполагается к осени следующего года.

В прошлом году сообщалось, что дорога места просела примерно на 1 метр из-за находящегося под ней торфяного слоя. Эксперты установили явную деформацию полотна – если ее не исправить, то за 10 лет дорога просядет еще на 12,5 см.

Стоившей 26,3 млн евро Панемунской объездной дорогой на границе с Калининградской областью сейчас пользуется только пограничная служба, а открыть движение по ней для всех планировалось после того, как Россия завершит строительство моста и оборудует на свой стороне дорожную инфраструктуру.

В. Андреевас в четверг сказал, что не знает, как ведутся работы в России.

Литва и Россия после продолжавшихся несколько дет дискуссий в октябре 2011 года подписали соглашение о строительстве нового моста через Неман. Мост, который соединяет Панемуне и Советск, должен повысить пропускную способность погранпереходов между Литвой и Калининградской областью РФ.

В октябре 2015 года строительство моста было завершено, а комиссия тогда не нашла нарушений.