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Виленский Вестник

Новшества в общественном транспорте

Фото BFL/Андрюса Уфартаса

Специалисты Susisiekimo paslaugos оценивают время, потоки пассажиров, заявки жителей и бизнеса и корректируют расписание так, чтобы поездки на общественном транспорте были удобнее для пассажиров. «Мы проводим опросы пассажиров, результаты которых показали, что жители выбирают общественный транспорт ради экономии времени, кроме того, жителям нравится, что автобусы и троллейбусы обновлены», — отметила директор предприятия самоуправления Susisiekimo paslaugos Модеста Гусаровене.

Новое расписание

«Мы регулярно пересматриваем расписание, а 1 декабря вступило в силу новое, которое было разработано с учетом реальной ситуации движения транспорта, кроме того, мы учли пожелания жителей и бизнеса. При пересмотре расписания мы оцениваем и другие факторы – расширение города и потребность в общественном транспорте, сезонные тенденции, мероприятия и др. Наша цель — чтобы на остановке жители стояли как можно меньше, а пассажиры добирались до цели как можно быстрее», – сказала М. Гусаровене. Она заметила, что обновление столичного общественного транспорта идет полным ходом – в городе курсируют более 300 новых автобусов и троллейбусов, это приводит к росту потока пассажиров. Новое расписание можно найти в интернете.

Компания информирует, что с 1 декабря сменилось название остановки Чигону на Памяйстру. На этой остановке останавливается автобус 3-го маршрута.

Информацию об изменении расписания можно найти на сайте, на странице в социальной сети, с помощью смартфонов (m.stops.lt) или в рабочее время по номеру (8 5) 210 7050. За общественным транспортом в реальное время можно следить на сайте или с помощью мобильного приложения m.Ticket и Trafi.

Автобусные маршруты в пригород

По мере расширения пригородов столицы власти Вильнюса планирует открыть восемь новых автобусных маршрутов к 2021 году. По словам М. Гусаровене, цель состоит в том, чтобы сделать автобусный транспорт доступным как можно большему количеству людей. «Поскольку многие жители переезжают жить в определенные пригородные районы, естественно, возникла необходимость в разработке новых маршрутов общественного транспорта», — сказала М. Гусаровене BNS.

«Это совершенно новые маршруты, которые помогут довезти жителей до удобных остановок общественного транспорта и дадут возможность продолжить их путешествие по другим маршрутам, в том числе скоростным автобусом», — сказала глава службы транспорта. По словам М. Гусаровене, точный список предстоящих новых маршрутов пока не разработан, но, вероятно, он будет включать в себя сады Крижеку у Зеленых озер, сады Кельмиес за пределами аэропорта Вильнюса, Кряучюнай возле Зуюнай, улицу Варнес возле Пилайте, улицу Рокантишкю, сады Кальненай и Павильнис, Большие и Малые Гульбинай, улицу Ревоню в направлении Нижних Паняряй. Эти маршруты позволят людям путешествовать по основным автобусным маршрутам, соединяющим Науйининкай, Сантаришкес, Ново-Вильню, Антакальнис и другие микрорайоны.

Вильнюсский муниципалитет сообщил BNS, что автобусы должны начать работать по новым маршрутам к 2021 году. В настоящее время в Вильнюсе насчитывается 18 троллейбусных и 87 автобусных маршрутов.

Информация «ЛК», BNS, vilnius.lt                  

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