В 2020 году – новые налоги

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Налоги на активы банков и на прибыль крупных торговых сетей будут введены в Литве со следующего года, а планка налога на недвижимость должна быть снижена до 150 тыс. евро, отметил лидер правящих «аграриев» Рамунас Карбаускис. Об этом сообщает BNS.

«Если говорить о налогах для банков и торговых сетей, то решения должны быть приняты с 1 января», – сказал Р. Карбаускис журналистам в понедельник.

Он отрицал, что Литва может понести урон из-за налога на торговлю, разбирательство на предмет законности которого сейчас ведется в судах Европейского союза (ЕС).

«Урона быть не может, потому что этот проект соответствует принятому Польшей решению, какое они сейчас согласовывают. Так что проблем не будет», – сказал лидер «аграриев».

Говоря о расширении базы налогообложения недвижимости, Р. Карбаускис сказал, что, по всей видимости, будет принято решение снизить эту планку до 150 тыс., а не до 100 тыс. евро, как поначалу предлагало правительство и сам Р. Карбаускис.

Ранее Р. Карбаускис говорил, что планку стоимости недвижимости предлагается повысить с 100 тыс. до 150 тыс. евро, так как платить этот налог придется меньшему количеству жителей страны.

Правящие «аграрии» предлагают ввести налог на оборот крупных торговых сетей, несмотря на то, что разбирательство по поводу законности этого налога, который также хочет ввести Польша, сейчас идет в судах ЕС.

Избирательная акция поляков Литвы предлагает ввести налог на активы банков, кредитных кооперативов и других кредитных учреждений, превышающие 300 млн евро, однако критики говорят, что из-за такого налога подорожают кредиты.

Между тем объединяющая европейских торговцев ассоциация EuroCommerce говорит, что о введении этих налогов Литве следует официально уведомить Еврокомиссию.

«Правила Евросоюза требуют, чтобы перед принятием обсуждаемого в Литве налога на торговцев прежде всего об этом должна официально быть уведомлена ЕК», – говорится в адресованном Сейму, правительству и президенту Литвы письме главы EuroCommerce Кристиана Вершурена.

«Необходимо дать экономическую и правовую оценку того, как новый налог повлияет на конкурентоспособность рынка розничной торговли Литвы, его вероятных последствий для литовских потребителей и совместимости налога с правом ЕС», – утверждает он.

По мнению К. Вершурена, налог может отрицательно сказаться на конкурентоспособности сектора розничной торговли Литвы, из-за него могут повыситься цены для потребителей. «Применяющиеся к обороту налоги торговцы должны будут или взять на себя, договориться о новых условиях с поставщиками, или повысить цены для потребителей. Совершенно не ясно, чего страны-члены добиваются этими налогами», – пишет К. Вершурен.

Информация «ЛК», BNS, литовских СМИ