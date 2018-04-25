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TOP,Здравоохранение,Новости,Общество

Заболеваемость ОРВИ уменьшается, гриппом увеличивается

  • Nuotrauka BFL/ Gediminas Savickis

По данным Национального центра общественного здравоохранения с  16 по 22 декабря было зарегистрировано 152 случая гриппа, а на предыдущей неделе — 103.

В Литве 28 человек, в том числе 17 детей, были госпитализированы с гриппом, из них четверо помещены в  отделения интенсивной терапии. На прошлой неделе было госпитализировано 19 человек, в том числе десять детей и одна беременная женщина.

Общий уровень заболеваемости гриппом в Литве достиг 56,9 случаев на 10 тысяч. На предыдущей неделе — 61 случай на 10 тысяч  жителей.

По данным Центра, в то же время на прошлой неделе (51-я неделя) в целом среди населения Литвы заболеваемость гриппом была выше — 79,5 случая на 10 000 жителей.

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Медики напоминают:  чтобы снизить риск заболеваемости гриппом, необходимо соблюдать элементарные профилактические меры — чаще мыть руки, особенно после посещения общественных мест.

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