Закончилась очистка загрязненной воды, накопленной в Алитусе

Nuotrauka BFL/Irmantas Gelūnas

В субботу в литовском городе Алитусе завершилась очистка воды, накопленной во время тушения пожара на предприятии по переработке машинных покрышек Ekologistika.

«Очищена. Вся очищена, остался лишь ил, который мы утилизируем», – сказал в понедельник BNS директор занимавшейся очисткой вод компании Dzukijos vandenys Юрий Червяковский.

Около 30 тыс. кубометров загрязненной воды было накоплено в очистных сооружениях Dzukijos vandenys, еще около 10 тыс. кубометров было накоплено в бывшем дождевом резервуаре под местом пожара, и около 1 тыс. кубометров – в подвалах Ekologistika.

По словам Ю. Червяковского, очистка загрязненной воды обошлась компании в 41 тыс. евро, однако в целом ликвидации последствий пожара стоила более 70 тыс. евро.