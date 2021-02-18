Закрытие границ не останавливает вирус — глава Еврокомиссии

Первая волна пандемии показала, что закрытие границ не останавливает вирус, но приносит множество проблем. Об этом заявила на пресс-конференции глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, сообщает ТАСС.

«Вы помните, что прошлой весной, когда пандемия только началась, было введено много ограничений на границах. Мы тогда вынесли урок, что закрытые границы не остановили вирус, а нарушили работу единого рынка и принесли множество проблем. Вирус научил нас, что закрытие границ не останавливает его, но мы видим множество нарушений», — сказала Урсула фон дер Ляйен.