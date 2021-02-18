А. Дулькис: вакцины развезены по центрам вакцинации и не складируются

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Не использованные по сей день вакцины от COVID-19 развезены по центрам вакцинации, они не складируются, говорит литовский министр здравоохранения Арунас Дулькис.

«Уже сейчас действует 74 центра вакцинации во всей Литве. В них в эти дни 49 923 вакцины продолжают свой путь к людям», — написал министр в фейсбуке в четверг.