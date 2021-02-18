А. Дулькис: вакцины развезены по центрам вакцинации и не складируются

Не использованные по сей день вакцины от COVID-19 развезены по центрам вакцинации, они не складируются, говорит литовский министр здравоохранения Арунас Дулькис.
«Уже сейчас действует 74 центра вакцинации во всей Литве. В них в эти дни 49 923 вакцины продолжают свой путь к людям», — написал министр в фейсбуке в четверг.
После того, как советник президента Симонас Крепшта в четверг говорил о риске накопления вакцин на складах, А. Дулькис утверждает, что остатков вакцин на складе сейчас нет, а когда будут получены большие объемы вакцин, будут увеличены и масштабы вакцинации.
«Намечено, что пропорционально увеличению объемов поставок вакцин будет действовать 129 центров вакцинации. За день прививается до 10 000 человек. Взвесив свои возможности, самоуправления намечают прививать в день до 30 000 человек», — утверждает А. Дулькис.