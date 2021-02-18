У большинства прибывающих из Польши не заполнены анкеты НЦОЗ

У большинства прибывающих по суше из Польши не заполнены обязательные анкеты Национального центра общественного здоровья (НЦОЗ) Литвы, показывают данные пограничников.
Согласно этим данным, с 8 часов среды, когда началось осуществление контроля прибывающих из Польши, до утра четверга из проверенных почти 600 лиц примерно у 400 не были заполнены анкеты НЦОЗ.
Пограничники помогли им сделать это на месте проверки.
Сотрудники Службы охраны госграницы Литвы (СОГГЛ) указывают, что встречаются случаи, когда информация не соответствует фактическим данным.
С 17 февраля пограничники начали осуществлять контроль на границе с Польшей.
Это делается с целью помочь обуздать распространение COVID-19, в особенности попадание штаммов вируса в Литву.
По словам пограничников, ситуация на местах контроля остается стабильной, очередей нет.
С 8 февраля такая проверка осуществляется и в аэропортах Литвы, и в Клайпедском морском порту.