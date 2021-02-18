У большинства прибывающих из Польши не заполнены анкеты НЦОЗ

С 17 февраля пограничники начали осуществлять контроль на границе с Польшей.

Это делается с целью помочь обуздать распространение COVID-19, в особенности попадание штаммов вируса в Литву.

По словам пограничников, ситуация на местах контроля остается стабильной, очередей нет.

С 8 февраля такая проверка осуществляется и в аэропортах Литвы, и в Клайпедском морском порту.