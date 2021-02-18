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У большинства прибывающих из Польши не заполнены анкеты НЦОЗ

Nuotrauka regitra.lt

У большинства прибывающих по суше из Польши не заполнены обязательные анкеты Национального центра общественного здоровья (НЦОЗ) Литвы, показывают данные пограничников. 

Согласно этим данным, с 8 часов среды, когда началось осуществление контроля прибывающих из Польши, до утра четверга из проверенных почти 600 лиц примерно у 400 не были заполнены анкеты НЦОЗ. 

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Пограничники помогли им сделать это на месте проверки. 

Сотрудники Службы охраны госграницы Литвы (СОГГЛ) указывают, что встречаются случаи, когда информация не соответствует фактическим данным.

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С 17 февраля пограничники начали осуществлять контроль на границе с Польшей. 

Это делается с целью помочь обуздать распространение COVID-19, в особенности попадание штаммов вируса в Литву. 

По словам пограничников, ситуация на местах контроля остается стабильной, очередей нет. 

С 8 февраля такая проверка осуществляется и в аэропортах Литвы, и в Клайпедском морском порту.  

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