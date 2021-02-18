Ж. Павилёниса командировали в Грузию помочь в разрешении политкризиса

«У меня есть старый личный задел еще со времен президента Валдаса Адамкуса, я сам возглавлял группу по Грузии в бывшем сейме, у меня очень много друзей на обеих сторонах, еду, чтобы попытаться по мере возможности их помирить», — сказал глава комитета в четверг BNS.

«Наш посол первым поехал в офис «Единого Национального Движения», где сконцентрировалась вся оппозиция и который хотели штурмовать специальные силы, закрыл своим телом, пока этого не произошло, даже неизвестно, что может случиться сегодня ночью», — сказал он.

Ж. Павилёнис намерен встретиться в Тбилиси и с представителями правящих, и с представитеоями оппозиции. Он надеется встретиться и с президентом Саломе Зурабишвили. По словам парламентария, грузинские политики прислушиваются к мнению представителей Литвы.

«Посидим и с одними, и с другими, будем искать решения. Потому что если Грузия на самом деле намерена вступить в Евросоюз и НАТО (…), то, сажаая друг друга в тюрьмы, они туда точно не попадут. Им следует усвоить литовский урок, что по стратегическим целям позиция и оппозиция должны работать сообща», — сказал Ж. Павилёнис BNS.

Министерство иностранных дел Литвы выразило беспокойство в связи со сложившейся в последнее время политической ситуацией в Грузии.

Беспорядки в Грузии спровоцировало решение городского суда Тбилиси удовлетворить просьбу прокуратуры заменить утратившему правовую неприкосновенностиь лидеру оппозиционной партии меру пресечения с залога на арест.