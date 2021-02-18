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Ж. Павилёниса командировали в Грузию помочь в разрешении политкризиса

Nuotrauka BFL/ Irmantas Gelūnas

Правление сейма Литвы в четверг на срочном заседании постановило командировать председателя Комитета по иностранным делам (КИД) Жигимантаса Павилёниса в Грузию, чтобы помочь в разрешении политического кризиса. 

До этого времени из-за пандемии командировки членов сейма были запрещены, так что пришлось внести исправления в действующие правила и сделать исключение для главы КИД. 

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Ж. Павилёнис отбывает в Тбилиси в пятницу. 

Он надеется взять на себя роль посредника межды конфликтующими сторонами. 

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«У меня есть старый личный задел еще со времен президента Валдаса Адамкуса, я сам возглавлял группу по Грузии в бывшем сейме, у меня очень много друзей на обеих сторонах, еду, чтобы попытаться по мере возможности их помирить», — сказал глава комитета в четверг BNS.

«Наш посол первым поехал в офис «Единого Национального Движения», где сконцентрировалась вся оппозиция и который хотели штурмовать специальные силы, закрыл своим телом, пока этого не произошло, даже неизвестно, что может случиться сегодня ночью», — сказал он. 

Ж. Павилёнис намерен встретиться в Тбилиси и с представителями правящих, и с представитеоями оппозиции. Он надеется встретиться и с президентом Саломе Зурабишвили. По словам парламентария, грузинские политики прислушиваются к мнению представителей Литвы. 

«Посидим и с одними, и с другими, будем искать решения. Потому что если Грузия на самом деле намерена вступить в Евросоюз и НАТО (…), то, сажаая друг друга в тюрьмы, они туда точно не попадут. Им следует усвоить литовский урок, что по стратегическим целям позиция и оппозиция должны работать сообща», — сказал Ж. Павилёнис BNS.

Министерство иностранных дел Литвы выразило беспокойство в связи со сложившейся в последнее время политической ситуацией в Грузии. 

Беспорядки в Грузии спровоцировало решение городского суда Тбилиси удовлетворить просьбу прокуратуры заменить утратившему правовую неприкосновенностиь лидеру оппозиционной партии меру пресечения с залога на арест. 

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