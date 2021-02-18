США внесут $200 млн в бюджет ВОЗ после возвращения в организацию

Вашингтон до конца месяца внесет в бюджет Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) 200 миллионов долларов. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, пишет Интерфакс.
«США намерены к концу месяца выплатить ВОЗ порядка 200 миллионов долларов. Это ключевой шаг в выполнении наших финансовых обязательств в качестве члена ВОЗ», — подчеркнул Блинкен.
Он добавил, что США намерены работать с партнерами над реформированием организации, а также поддержать глобальную повестку в области здравоохранения.
Госсекретарь также отметил, что каждая страна должна вносить вклад в борьбу с пандемией.
Прежняя американская администрация приняла решение покинуть ВОЗ, однако новый глава Белого дома Джо Байден вернул страну в ВОЗ.korrespondent.net