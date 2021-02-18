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США внесут $200 млн в бюджет ВОЗ после возвращения в организацию

Фото who.int/ru

Вашингтон до конца месяца  внесет в бюджет Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) 200 миллионов долларов. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, пишет Интерфакс.

«США намерены к концу месяца выплатить ВОЗ порядка 200 миллионов долларов. Это ключевой шаг в выполнении наших финансовых обязательств в качестве члена ВОЗ», — подчеркнул Блинкен.

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Он добавил, что США намерены работать с партнерами над реформированием организации, а также поддержать глобальную повестку в области здравоохранения.

Госсекретарь также отметил, что каждая страна должна вносить вклад в борьбу с пандемией.

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Прежняя американская администрация приняла решение покинуть ВОЗ, однако новый глава Белого дома Джо Байден вернул страну в ВОЗ.

korrespondent.net

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