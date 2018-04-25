Закрытие школ на фоне пандемии может оставить миллионы детей безграмотными — глава МВФ

Экономические последствия пандемии, а также вызванные ею нарушения в сфере образования могут привести к тому, что миллионы детей, в первую очередь в развивающихся странах, к 10 годам останутся безграмотными. Об этом говорится в статье директора-распорядителя Международного валютного фонда (МВФ) Кристалины Георгиевой, сообщает ТАСС.

«Реальность такова, что семьи с низким уровнем дохода сталкиваются с более высокими рисками для здоровья в связи с вирусом. Они несут на себе бремя рекордно высокого уровня безработицы и с меньшей вероятностью пользуются преимуществами дистанционного обучения. Согласно оценкам ООН, более полумиллиарда детей по всему миру лишились доступа к образованию в результате вызванного коронавирусом закрытия образовательных учреждений. Многие не вернутся в учебные классы после пандемии», — пишет глава МВФ.

Кристалина Георгиева отметила, что, по оценкам Всемирного банка, в связи с экономическими последствиями пандемии до 100 млн человек могут оказаться в состоянии крайней нищеты. «Связанная с вирусом дестабилизация в области образования подвергла миллионы детей угрозе «бедности по образованию», что означает неспособность читать и понимать простой текст к десяти годам. Из-за плохого доступа к качественному школьному образованию уровень бедности по образованию уже слишком высок, особенно в развивающихся странах и странах с низким уровнем дохода», — отметила Георгиева.

Глава МВФ подчеркнула, что помимо других мер, направленных на преодоление последствий пандемии, важно инвестировать в сферу образования. «Защита нашего будущего означает защиту наших детей. Именно поэтому нам нужно больше инвестиций в образование — не просто больше тратить на школу и возможности для дистанционного обучения, но также улучшать качество образования и доступ к обучению и переквалификации в течение всей жизни. Эти усилия могут принести большие дивиденды с точки зрения экономического роста, производительности и качества жизни», — написала она.

Вспышка вызываемого коронавирусной инфекцией заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае и распространилась на большинство стран. 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала ее пандемией. Все страны и территории были вынуждены принять различные экстренные меры санитарно-эпидемиологического характера, что привело к возникновению глубокого международного экономического кризиса. По прогнозу МВФ, в текущем году в мировой экономике будет зафиксирован спад в размере 3%.