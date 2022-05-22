Закулисье благотворительности

Основатель новой организации Mes stiprūs kartu «Мы сильны вместе» Наталия Чинчикене заверила BNS, что не искала сходства и оно даже мешает сбору поддержки. Однако она призналась, что недавно работала у Э. Якилайтиса и была вынуждена уйти от него «после окончания финансирования». Женщина также заявила, что до сих пор агентство почти не получало поддержки.

«Внимание! Будьте осторожны! Неизвестно какие деятели под чужими именами собирают средства. Общественное учреждение «Сильные вместе» написало заявление в литовскую полицию о мошенничестве. В ближайшее время будем обращаться в суд, чтобы отменить решение Центра регистров о регистрации юридического лица Mes stiprūs kartu», — написал Э. Якилайтис в Facebook.

По его словам, новая организация «присвоила уже известное и зарегистрированное название нашей организации».

Он также задается вопросом, достаточно ли одного слова «мы», чтобы Центр регистров зарегистрировал другие названия с известными товарными знаками, такими, как «Mes Coca Cola» или «Mes Lietuvos Respublikos Vyriausybė».

Э. Якилайтис также напоминает, что его организация обеспечивает прибытие беженцев в Литву, их размещение в домах жителей Литвы, их возвращение на родину, но не собирает средства для украинской армии и призывает сделать это через другое учреждение — Blue/Yellow for Ukraine.

В это время Mes stiprūs kartu («Мы сильны вместе») объявляет о том, что занимается практически всеми возможными мероприятиями в поддержку украинцев — сбором средств для ВСУ, для пострадавших мирных жителей, детей, заботой о перевозке животных и отправкой продуктов.

Комментируя название организации, она сказала, что «это был просто акцент, что мы сильны вместе, что наша помощь нужна. Люди обращаются к нам за помощью, и мы действительно помогаем, либо покупаем на собственные средства, либо находим каким-то образом. Но вместе мы сильны».

Она утверждала, что агентство действительно настроено на получение поддержки и что «здесь нет никакого мошенничества», но не думало о смене названия.

В Центре регистров сообщили BNS, что учреждению необходимо только установить, не идентично ли вновь зарегистрированное юридическое лицо уже действующему. Если юридическое лицо считает, что его наименование используется незаконно, Гражданским кодексом предусмотрена возможность обращения в суд для вынесения постановления об изменении наименования.

Информация «ЛК», BNS, литовских СМИ