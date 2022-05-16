Кабмин Литвы предложит оборудовать в новых общественных зданиях убежища – Билотайте

Agnė Bilotaitė/ Nuotrauka BNS/ Paulius Peleckis

Министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте сообщила в понедельник, что правительство внесет поправки к закону, которые будут предусматривать обязательство устанавливать убежища гражданской обороны при строительстве новых общественных зданий или больших многоквартирных домов.

«Появится новое, а именно требование о том, чтобы строительство новых общественных зданий потребует устройства соответствующих помещений, которые были бы приспособлены к чрезвычайным или другим ситуациям», — заявила журналистам Билотайте, представляя кампанию по вопросам гражданской безопасности.

Agnė Bilotaitė/ Nuotrauka BNS/ Paulius Peleckis

По словам министра, в настоящее время с ведомствами обсуждаются конкретные требования к таким помещениям.

Поправки к Закону о гражданской обороне, представленные на одобрение министерства, предусматривают, что при строительстве нового здания общественного пользования, в котором одновременно бывает более 100 человек, или многоквартирного дома выше 5 этажей, здания должны быть спроектированы и построены как сооружения коллективной защиты.

Исключения будут применяться только к зданиям религиозного назначения.

Представители МВД сообщили BNS, что в законе не ставится цель точно определить, что это за помещения, но это может быть подвал, подземная автостоянка или другие помещения с определенными усиленными конструкциями, которые могут защитить население, например, от взрывной волны.

Nuotrauka BNS/ Paulius Peleckis

Билотайте обещает, что в «ближайшее время» министерство представит и более широкие ориентиры по усилению гражданской защиты конкретными мерами. Также обещают ввести «новый стандарт» обеспечения должностных лиц специальными средствами на случай войны и предусмотреть необходимые для этого ресурсы.

Nuotrauka BNS/ Paulius Peleckis

«Ситуация в Украине показала, что должностным лицам нужны и бронежилеты, и шлемы и другие средства, что наши должностные лица, которые обеспечивают общественную безопасность в условиях войны, являются частью вооруженных сил, в этом случае они также должны иметь соответствующую экипировку», — сказала министр.

Более ранние расчеты, после начала войны России в Украине показывали, что имеющихся сейчас так называемых сооружений коллективной защиты, предназначенных для укрытия людей в случае стихийного бедствия будет достаточно только для 40% населения страны, а остальные должны прятаться в подвалах, подземных стоянках.

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