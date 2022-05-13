Литовские ведомства смогут хранить данные вне Литвы и в «облаках»

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Сейм Литвы разрешил госучреждениям хранить данные не только в Литве, но и в безопасных государствах, и в «облаках».

В четверг Сейм принял поправки в Закон «Об управлении государственными информационными ресурсами»: «за» проголосовали 117 депутатов, 10 воздержались, голосовавших «против» не было.

Поправки предусматривают, что учреждения будут обязаны хранить копии данных не только в Литве, но и в центрах обработки данных других стран Европейского Союза, Европейской экономической зоны или Организации Североатлантического договора (НАТО). Копии будут использоваться, если данные, хранящиеся в Литве, больше не будут доступны.

Министр экономики и инноваций Аушрине Армонайте заявила, что поправки направлены на классификацию данных учреждений «от более высокой к более низкой конфиденциальности данных» и на диверсификацию мест их хранения.

«Чтобы иметь возможность хранить эти данные как в государственных центрах обработки данных, так и в частных центрах обработки данных, а также использовать новейшие облачные технологии», — пояснила депутатам Армонайте.

Консерватор Андрюс Купчинскас, работающий в Экономическом комитете Сейма, подчеркнул, что до начала войны в Украине в учреждениях было гораздо меньше понимания о государственных данных.

«Мы предложили такой прогрессивный способ, используемый эстонцами, шведами и поляками, государственные данные должны быть защищены так же, как воздушное пространство, как государственные границы и береговая линия. Отрадно, что понимание пришло быстрее и министерства договорились, потому что те же эстонцы, шведы, финны и поляки уже давно используют гибридную модель хранения копий госданных в безопасных государствах, странах НАТО, их дата-центрах или облаках», — сказал он.

По словам члена Сейма, в прошлом году сводные данные были только у 21 учреждения, а сейчас их 83, а осталось 325 не консолидировавших.

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